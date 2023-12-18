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Afyonkarahisar'da silahlı kavga amatör kameralara yansıdı

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Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgaya polis ve bekçiler müdahale etti. Polis memurunun şahsın suratına tekme atması anbean kaydedildi. Olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Afyonkarahisar'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgaya polis ile mahalle ve çarşı bekçilerinin müdahalede bulunmaları amatör kameralara yansırken, polis memurlarından birisinin yere yatırılan şahsın suratına tekme atması ise anbean kayıt altına alındı. Olayla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü ya da valilikten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi üzerinden gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta 4 kişi henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavga etti. İki grup bir birlerine önce tekme ve yumruklarla saldırdı. Daha sonra çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 3 polis ekibi ile mahalle ve çarşı bekçileri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce tarafları ayırdı ardından elinde tabanca olduğu öne sürülen şahsa müdahale edip, çelme takıp yere düşürdü. Ekipler yere yatırdıkları şahısları tekme ve yumruklarla darp etti. Olay yerine gelen bir polis memurunun yerdeki şahsın suratına tekme attığı anlarda görüntülere yansıdı.

Olayla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ya da valilikten her hangi bir açıklama yapılmadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü kavga Haberler

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