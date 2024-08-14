Afyonkarahisar'da Silahla Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da silahla tehdit suçundan hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde M.A., isimli şahsın silahla tehdit suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR