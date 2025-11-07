Afyonkarahisar'da Sigara Doldurma Makinesi ve Binlerce Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir eve yapılan baskında sigara doldurma makinesi ve binlerce adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler kent merkezinde bir eve yaptıkları baskında 1 adet sigara doldurma makinası, 77 bin adet doldurulmuş makaron, 14 bin 400 adet boş makaron ve 4,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayın ardından bir şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR