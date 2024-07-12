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Afyonkarahisar'da seyir halindeki araçta yangın çıktı

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Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde seyir halinde olan bir aracın motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Afyonkarahisar'da seyir halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzeri Paşa Cami Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen ve seyir halinde olan otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Olayı fark eden sürücü aracı yol kenarına Park ederek itfaiyeyi aradı. Bu sırada talihsiz sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile koştu. Vatandaşların kısa süreli müdahalesi ile yangın söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Olayda öğlen ya da yaralanan olmazken yangının çıkışı nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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