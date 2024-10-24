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Afyonkarahisar'da Servis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da Servis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğrenci almaya giden servis aracı, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki 5 kişi ağır yaralandı. Servis aracının boş olması büyük bir facianın önüne geçti.

Afyonkarahisar'da öğrenci almaya giden servis aracı karşı yönden gelen otomobille çarpıştı, kazada ilk belirlemelere göre otomobil içerisindeki 5 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz tespit edilemeyen öğrenci taşımacılığı yapan servis aracı karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada servis aracının boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, otomobilde bulunan 5 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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