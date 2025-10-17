Afyonkarahisar'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 376 Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan iki şahsın yapılan üst aramalarında 376 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, otogarı civarında denetim yapan ekipler durumundan şüphelendikleri Y.K. ve Ş.U. isimli şahısları durdurarak üst aramalarını yaptılar. Aramada şahısların üstlerinde 376 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR