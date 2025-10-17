Haberler

Afyonkarahisar'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 376 Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da yapılan denetimlerde şüpheli iki şahsın üstünde 376 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan iki şahsın yapılan üst aramalarında 376 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, otogarı civarında denetim yapan ekipler durumundan şüphelendikleri Y.K. ve Ş.U. isimli şahısları durdurarak üst aramalarını yaptılar. Aramada şahısların üstlerinde 376 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
