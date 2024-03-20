Afyonkarahisar'da Sentetik Ecza Operasyonu: 14 Adet Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 14 adet sentetik ecza hapı ele geçirirken 3 şüpheli şahsı da göz altına aldı.

Jandarma A.K., İ.K. ve M.G. isimli şahısların, Afyonkarahisar'dan temin edecekleri uyuşturucuyu Sandıklı'ya getirecekleri yönünde bilgi alınması üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu araç Sinanpaşa'ya bağlı Tınaztepe beldesinde durduruldu. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan arama sonucunda; 14 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli şahıslar, gözaltına alınmış olup meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR