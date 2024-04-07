Afyonkarahisar'da Semt Pazarlarında Yankesicilik Yapan İki Kadın Yakalandı

Afyonkarahisar'da semt pazarlarında yankesicilik diye tabir edilen cüzdan hırsızlığı yapan iki kadın polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesinde kurulan semt pazarında alışverişe giden bir kadın cüzdanın çalındığını söyleyerek polise başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen iki kadını pazarda takibe aldı. Ardından ekipler isimleri H.B (21) ve M.B (18)'i gözaltına aldı. Sivil polisler tarafından yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR