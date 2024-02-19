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Afyonkarahisar'da Selevir Gölü'nde Yasak Ağa El Konuldu

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Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Selevir Gölü'nde kullanımı yasak olan 7 bin metre uzatma ağına el koydu.

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Selevir Gölü'nde kullanımı yasak olan 7 bin metre uzatma ağına el koydu.

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yasak avlanmaya karşı denetimlerini sürdürüyor. Çay, Sultandağı ve Şuhut İlçe Müdürlüğünde görevli su ürünleri kontrol ekipleri bölgede bulunan göllerde denetim yaptı. Jandarma destekli yapılan denetimlerde Selevir gölünde kullanımı yasak olan 7 bin metre uzatma ağına el konuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tarım Çevre Doğa 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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