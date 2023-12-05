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Afyonkarahisar'da Şeker Pancarı Yüklü Tır Devrildi

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen şeker pancarı yüklü tırın dorsesindeki 27 ton pancar etrafa dağıldı. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan şoför ve yardımcısı pancarları temizledi.

Devrilen tırın dorsesindeki 27 ton pancar yola saçıldı

Kapanan yoldaki şeker pancarını şoför ve yardımcısı küreklerle temizledi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen şeker pancarı yüklü tırın dorsesindeki 27 yon pancar etrafa dağıldı. Yola dağılan pancarları ise şans eseri kazayı yara almadan atlatan şoför ve yardımcısı temizledi.

Olay, Bolvadin ilçesi Dişli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.B., idaresindeki 42 BTM 76 plakalı şeker pancarı yüklü tır sürüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada tırın dorsesindeki yaklaşık 27 ton pancar yola dağıldı. Sürücü ile yanında bulunan yardımcısı kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası etrafa dağılan şeker pancarından dolayı yoldaki trafik yaklaşık 15 dakika ulaşıma kapalı kaldı. Ardından sürücü ve yardımcısı buldukları küreklerle yolun bir kısmındaki pancarları temizleyerek yolu tekrar ulaşıma açtı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik Kazaları 3. Sayfa Yerel Yaşam Güncel Haberler

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