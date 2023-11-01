Afyonkarahisar'da Sazan Sarmalı Yöntemiyle 510 Bin TL Dolandırıcılık Yapan 2 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da internet üzerinden koydukları araç ilanı ile 'sazan sarmalı' diye adlandırılan yöntemle 510 bin TL dolandırıcılık yapan 2 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olayın detayları haberde yer alıyor.

Afyonkarahisar'da internet üzerinden koydukları araç ilanı ile 'sazan sarmalı' diye adlandırılan yöntemle 510 bin TL dolandırıcılık yapan 2 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Olay, Afyonkarahisar kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs güvenlik güçlerine başvuruda bulunarak araç satışı üzerinden 510 bin TL dolandırıldığı söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada dolandırıcılığın sazan sarmalı üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.K. (30) Mersin'de, A.Y.A. (21) ise Osmaniye'de yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların Afyonkarahisar'a getirildikleri ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Sazan sarmalı yöntemi, vatandaş aracını satmak için internet üzerinden ilan verir. Dolandırıcı şahıs genelde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtır. Aracı kuzenine veya bir akrabasına alacağını söyleyerek müşteri olur. Sözde akrabası üzerinden küçük bir kaparo bedeli göndererek güven kazanır. Aynı aracı değerinden çok daha az miktara ilana koyar. Genelde araç alım satımı yapan kişiler 2. Kez ilana konulan araca müşteri olur. Alıcı ve satıcı şahsı aracın bulunduğu ilde buluşturur. Her iki tarafa aracın fiyatı hakkında konuşmamaları konusunda uyarır. Ekspere gönderir. Aracın devri için noter aşamasına gelindiğinde önceden belirlediği İBAN numarasına para havalesi yaptırır. Kısa süre içerisinde bu parayı kripto varlıklara havale yaparak paraya bloke konulmasını engeller. Alıcı ve satıcı bu durumda karşı karşıya gelirler. - AFYONKARAHİSAR