Afyonkarahisar'da Sarhoş Şahıs Trafiği Tehdit Etti

Afyonkarahisar'da Sarhoş Şahıs Trafiği Tehdit Etti
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Alkolün etkisiyle sarhoş olan bir kişi, Afyonkarahisar'da yoğun trafikte yolun ortasına oturdu. Sürücüler tehlikeye dikkat ederek durumu engellemeye çalıştı. Olay yerine gelen polis, şahsı kaldırarak emniyete götürdü.

Afyonkarahisar'da içtiği alkolün etkisi ile sarhoş olan bir şahıs, trafiğin yoğun olduğu bir bölgede yolun ortasına oturarak adeta ölüme davetiye çıkardı.

Olay, kent merkezi Güvenevler Mahallesi'nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen ve elinde alkol şişesi olan bir şahıs, trafiğin yoğun olduğu bölgede yolun ortasına oturarak alkol almaya devam etti. Büyük tehlikenin yaşandığı olayda yol ortasında duran şahsı gören sürücüler ise şahsa çarpmamak için yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık 10 dakika yolun ortasında duran şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yolun ortasından kaldırıldı. Daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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