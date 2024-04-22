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Afyonkarahisar'da şarampole giren talaş yüklü tırın sürücüsü yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole giren talaş yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da şarampole girerek yan yatan talaş yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K., idaresindeki 41 AIL 536 plakalı talaş yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır ardından şarampole girip yan yatarak durabildi. Kazada sürücü İ.K. hafif şekilde yaralanırken ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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