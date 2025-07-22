Afyonkarahisar'da Şarampole Devrilen Tırda 20 Ton Biber Ziyan Oldu

Afyonkarahisar'da Şarampole Devrilen Tırda 20 Ton Biber Ziyan Oldu
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir tırın devrilmesi sonucu yaklaşık 20 ton salçalık biber çevreye yayılırken, sürücü yaralandı. Kazada büyük maddi hasar oluştu ve temizlik ekipleri biberleri temizlemek için 2 saat mücadele etti.

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen tırda yaklaşık 20 ton salçalık biber çevreye dağılarak ziyan olurken, olayda sürücü ise yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Gözeli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz tespit edilmeyen 64 SH 180 plakalı salçalık biber yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada tırın dorsesindeki yaklaşık 20 ton biber ise çevreye dağılarak ziyan oldu. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği olayda çevreye dağılan biberler temizlik ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren uğraşları sonucu temizlendi.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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