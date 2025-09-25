Haberler

Afyonkarahisar'da Şarampole Devrilen Otomobilde 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde sürücü ve bir yolcu yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, merkeze bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A.E., idaresindeki 34 FN 219 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte A.M., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
