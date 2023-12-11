Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.U. (52) yönetimindeki 35 AD 1677 plakalı otomobil sürüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte K.U. (55) yaralandı. Yaralılar çevredekiler haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR