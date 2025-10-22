Haberler

Afyonkarahisar'da Sanal Kumar Operasyonunda 7 Gözaltı

Afyonkarahisar'da polis, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynandığı tespit edilen bir siteye operasyon düzenleyerek 7 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda yaklaşık 2 milyon 600 bin TL para ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen sanal bahis ve kumar operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, ayrıca şahısların hesaplarında yaklaşık 2 milyon 600 bin TL'de ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçu çerçevesinde bir bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasında para nakline aracılık eden hesaplar olduğunu tespit etti. Ardından harekete geçen polis ekipleri kent merkezinde düzenledikleri operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların hesaplarında ise 2 milyon 590 bin TL para ele geçirildi.

Şahısların işlemlerini devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
