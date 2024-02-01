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Afyonkarahisar'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: Bir Ton 120 Kilogram Sahte Zeytinyağı ve Kaçak Gıda Maddeleri Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada bir ton 120 kilogram sahte zeytinyağı ile birlikte yüzlerce kilo kaçak gıda maddesi ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada bir ton 120 kilogram sahte zeytinyağı ile birlikte yüzlerce kilo kaçak gıda maddesi ele geçirildi.

Olay, Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri N.B., isimli şahsın sahte zeytinyağı sattığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerinde harekete geçen ekipleri şüphelinin kullandığı aracı takibe aldı. Ardından aracı durduran ekipler yaptıkları aramada bir ton 120 kilogram sahte zeytinyağı, 970 kilo domates salçası, 63 kilo tereyağı, 104 kilo dil peyniri, 30 kilo siyah zeytin, 130 kilo tulum peyniri, 20 adet kangal sucuk ve 8 kilo lor peyniri ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan N.B.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultandağı Jandarma Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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