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Afyonkarahisar'da Sahte Bandrollü Makaron Operasyonu

Afyonkarahisar'da Sahte Bandrollü Makaron Operasyonu
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Afyonkarahisar'da bir kamyonda yapılan aramada 3 milyon 500 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Kamyon şoförü gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 3 milyon 500 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent girişinde yaptığı yol uygulamasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyon şoförünün şüpheli hareketlerinden kuşkulanan ekipler ardından kamyonda arama yaptı. Aramada koliler içerisinde 3 milyon 500 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından kamyon şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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