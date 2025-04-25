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Afyonkarahisar'da Sahte Alkol Operasyonu: 51 Litre Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Sahte Alkol Operasyonu: 51 Litre Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, evinde sahte alkol üreten bir şahsı gözaltına aldı. Yapılan baskında toplam 51 litre sahte alkol ile alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda evinde sahte alkol üreterek satan bir şahsı gözaltına aldı.

Olay, Dinar ilçesi Haydarlı beldesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri Ş.K. isimli şahsın evinde sahte alkol imal ederek sattığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahsın adresine baskın düzenledi. Baskında aramam yapan ekipler değişik türlerde 51 litre sahte alkol,

25 adet alkol damlatma çubuğu, 1 litre alkol yapımında kullanılan aroma maddesi ve 23 adet sahte/kaçak alkol imalatında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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