Afyonkarahisar'da Rulo Kağıt Taşıyan Tır Devrildi

Afyonkarahisar'da rulo kağıt taşıyan tır kontrolden çıkarak devrilirken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 01 AJZ 617 plakalı tır sürücüsünün bilinmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, tırın dorsesin de taşıdığı rulo kağıtlar ise çevreye dağıldı. Kazanın ardından yoldaki trafikte bir süre aksama yaşandı. - AFYONKARAHİSAR