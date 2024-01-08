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Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Tüfekle Gezen Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesi yakınlarında polis, sırtında ruhsatsız bir tüfekle gezen bir şahsı yakaladı. Şahsın gözaltına alındığı ve inceleme başlatıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da polis sırtında ruhsatsız tüfekle gezen bir şahsı yakaladı.

Olay, kent merkezine bağlı Erkmen beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahsın sırtına astığı av tüfeği ile gezdiğini gören motosikletli polis timleri şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. İsminin A.E., olduğu belirlenen şahsın üzerinde bulunan tüfeğin ise ruhsatsız olduğu tespit edildi. Ardından şahsın gözaltına alındığı ve inceleme başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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