Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında ruhsatsız 2'si kurusıkı 3 tabanca ile birlikte 100'e yakın mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Salar beldesindeki S.B., isimli şahsın evinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulundurduğu yönünde bilgi aldı. Ardından eve baskın düzenleyen ekipler 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 adet mermi ile 2 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 81 adet kurusıkı mermisi ele geçirdi.

Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR