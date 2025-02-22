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Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Silahlarla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Silahlarla Yakalanan Şahıs Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da polis, alınan bir ihbar üzerine düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfeklerle yakalanan bir kişiyi tutukladı. Ekipler, ev ve iş yerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 64 mermi ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfekle yakalanan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Kent merkezinde bir şahsın ev ve iş yerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 3 adet ruhsatsız tabanca 2 adet tüfek ve 64 mermi ile geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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