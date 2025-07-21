Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Silah ve Mermilere Baskın
Afyonkarahisar'da polis, aldığı bir ihbarı değerlendirerek bir adrese düzenlediği baskında 6 ruhsatsız silah ve 40'a yakın mermi ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından bir adrese düzenlenen baskında 6 ruhsatsız silah ve 40'a yakın mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler ruhsatsız 3 adet tabanca,
3 adet tüfek ve 34 adet tabanca mermisi ele geçirdi. Olayın ardından ismi açıklanmayan bir şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa