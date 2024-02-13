Afyonkarahisar'da ruhsatsız silah operasyonu

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri bir eve düzenledikleri baskında 3 ruhsatsız silah ile birlikte çok sayıda mermi ele geçirdi.

Olay, Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.K., isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini alan jandarma ekipleri eve baskın düzenledi. Baskında 1 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Olayın ardından Ş.K.'nın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR