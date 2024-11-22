Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Av Tüfeği Baskını: 5 Tüfek Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Av Tüfeği Baskını: 5 Tüfek Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma, ruhsatsız av tüfeği bulunduran bir şahsa baskın düzenleyerek 5 adet tüfek ele geçirdi. Şahıs gözaltına alınırken, 18.152 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da jandarma bir eve yaptığı baskında 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dinar ilçesi Kazanpınar köyünde yaşayan S.G., isimli bir şahsın evinde çok sayıda ruhsatsız av tüfeği bulundurduğu yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler söz konusu şahsın adresine baskın düzenledi. Baskında aramam yapan ekipler 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olay sonrası S.G., isimli şahıs gözaltına alınırken, aynı zamanda şahsa 18.152 TL idari para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız

2026 yılını işaret etti: Hanelerin yarısının ihtiyacını karşılayacağız

 'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı

Akşener için öyle bir ifade kullandı ki, salon resmen buz kesti
İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada

Gözü dönmüş bunların! Başkentin göbeğinde yaptıklarına bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

23 Kasım hangi burç? 23 Kasım Akrep mi Yay mı? 23 Kasım Yay burcu genel özellikleri nelerdir? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 22 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Çorluspor 1947 teknik direktörü kimdir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 22 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Yalı Çapkını final mi yapıyor, Yalı Çapkını bitiyor mu? Türkiye Macaristan maçı ne zaman? 23 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Yengeç, İkizler burcu yorumu! 23 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ersin Aka kimdir, hangi takımı çalıştırıyordu? Ersin Aka neden öldü, kim öldürdü? WhatsApp'ta sesli mesaj nasıl yazıya çevrilir? WhatsApp'ın yeni özelliği ses kaydı nasıl yazıya dönüşür? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 22 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.