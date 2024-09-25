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Afyonkarahisar'da Reflektör Tak Görünür Ol Projesi Eğitimleri

Afyonkarahisar'da Reflektör Tak Görünür Ol Projesi Eğitimleri
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesi kapsamında traktör sürücülerine eğitim vererek, gece görünürlüğünü artırmak için reflektör dağıttı.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesi çerçevesinde traktör sürücülerine eğitim verip, reflektör dağıttı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Mobil Tarım Timi ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timi tarafından Çobanlar karayolunda traktör römorklarında görünürlüğü sağlayan ve Karayolları Trafik Kanunu gereği kullanımı zorunlu olan üçgen reflektör hakkında bilgilendirme yapıldı.

"Reflektör Tak Görünür Ol" projesi çerçevesinde traktörlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, azaltılması ve traktörlerin özellikle gece şartlarında görünürlüğünün artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitim sonrası traktör sürücülerine 30 adet üçgen reflektör dağıtıldı.

Eğitim çalışması sonrası vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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