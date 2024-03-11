Afyonkarahisar'da Ramazan ayı denetimleri dronlarla gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Ramazan ayının ilk gününde jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçenin giriş ve çıkışlarda olmak üzere 2 noktada denetim yaptı. Bolvadin'i Çay, Emirdağ ve Çobanlar'a bağlayan karayolunda yapılan denetimde 923 araç durduruldu. Ekipler bu araçlardaki bin 375 kişinin ise genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamalarını gerçekleştirdi. Ramazan ayının ilk gününde yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, denetimlerin Ramazan ayı boyunca aralıklarla süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR