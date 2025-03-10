Afyonkarahisar'da Pompalı Tüfekle Kavga: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da 18 yaşındaki genç, pompalı tüfekle kavga ettiği şahsı ve kavgayı ayırmaya çalışan 5 kişiyi vurdu.

Olay, Sandıklı ilçesi Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.C. (18) ve İ.D. (18) henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşlar kavgaya ayırdı. Olay yerinden ayrılan Ü.C., kısa bir süre sonra elinde tüfekle geri gelerek İ.D.'ye doğru 3 el ateş etti. Açılan ateşte İ.D. ile o sırada olay yerinde bulunan H.H.D., O.İ., T.S., H.A. ve A.B. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası kaçan Ü.C. ise, evine yakın bir yerde olayda kullandığı tüfekle birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR