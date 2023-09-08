Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle 1 kişi öldü, 4 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle gerçekleşen kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Erenler Mahallesi'nde iki gün önce çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlının İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S, (44) H.S. (26) ile Y.S. (26) savcılık sorgularının ardından salıverildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan E.S, (25) A.S, (50) M.S. (47) ve M.S (38) tutuklandı.
Olay
Erenler Mahallesi'nde 6 Eylül'de E.S, çıkan kavgada pompalı tüfekle dayıları İ.K'yi öldürmüş, K.K'yi ise yaralamıştı.
Polis ekipleri, E.S. ile birlikte A.S. (50), M.S.(47), M.S. (38), Y.S, (44) H.S. (26) ve Y.S'yi (26) gözaltına almıştı.