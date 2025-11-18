Afyonkarahisar'da Polisiye Denetimler: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada denetimlerin 10-17 Kasım tarihleri arasında yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Denetimlerde hapis cezası bulunan 12 şahıs ve ifadesinin alınmasına yönelik 12 şahıs olmak üzere aranması bulunan toplam 24 şahıs yakalanmıştır.

9 bin 166 şahıs ve 2 bin 391 araç sorgusu yapılırken, ayrıca ikisi kurusıkı 3 tabanca, 5 tüfek ve 21 bıçak ele geçirilmiş, bıçak taşıyan şahıslara 62 bin 13 TL idari para cezası kesilmiştir. Denetimlerde ayrıca 14 uyuşturucu hap, 3 gram uyuşturucu ve 4 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR