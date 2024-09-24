Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Polis Uygulamalarında Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Polis Uygulamalarında Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen şok uygulamalarda, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uygulamalarda ceza kesilen araçlar ve tutuklanan şahıslar da bulunuyor.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucular ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20-22 Eylül tarihleri arasında polis ekipleri tarafından belirli saatlerde 'şok' uygulamalar gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet mermi, ruhsatsız pompalı tüfek, 22 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, 20,30 gr uyuşturucu madde ve 7 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirildi. Yapılan uygulama ve kontrollerde, 2 araca çeşitli maddelerden 40 bin 360 TL cezai işlem uygulandığı, 5 şahsa maksat dışı kesici alet taşımaktan işlem tesis edildiği ve 1 şahsın ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

 ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu

 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

IPhone 16 için geceden kuyruğa girenler bakın kim çıktı
Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş

19 yaşındaki polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Blum ne zaman listelenecek? Blum Coin listelenme tarihi! Sahibinden çöktü mü? Sahibinden ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? 24 Eylül son gelişmeler... HAMSTER KOMBAT 24 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Müge Anlı Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? 24 Eylül Müge Anlı Cengiz Kandemir olayında son durum ne? Okullar ne zaman kapanacak? 2024- 2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024- 2025 MEB akademik takvimi! Müge Anlı, Cengiz Karademir olayı nedir, öldürüldü mü? Cengiz Karademir'i eşi mi öldürdü? Borsa'da son durum! 24 Eylül borsa yükseldi mi? Tarihte bugün ne oldu? 24 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2024! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });