Afyonkarahisar'da Polis Uygulamalarında Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen şok uygulamalarda, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uygulamalarda ceza kesilen araçlar ve tutuklanan şahıslar da bulunuyor.
Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucular ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20-22 Eylül tarihleri arasında polis ekipleri tarafından belirli saatlerde 'şok' uygulamalar gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet mermi, ruhsatsız pompalı tüfek, 22 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, 20,30 gr uyuşturucu madde ve 7 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirildi. Yapılan uygulama ve kontrollerde, 2 araca çeşitli maddelerden 40 bin 360 TL cezai işlem uygulandığı, 5 şahsa maksat dışı kesici alet taşımaktan işlem tesis edildiği ve 1 şahsın ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR