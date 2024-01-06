Afyonkarahisar'da Polis Tarafından Durdurulan Araçta Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada eroin ile birlikte değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçe girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 10.52 gram eroin, 2 gram metamfetamin ve 10 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan M.E.K., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR