Afyonkarahisar'da Polis Tarafından Durdurulan Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 2,71 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 2,71 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olay sonrası araçta bulunan C.G., U.E. ve

A.İ.B.S., isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR