Afyonkarahisar'da Polis Tarafından Durdurulan Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 2,71 gram uyuşturucu ele geçirildi. Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama noktasında şüpheli araç durduruldu ve aramada uyuşturucu bulundu. Olay sonrası araçta bulunan şahıslar gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 2,71 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 2,71 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olay sonrası araçta bulunan C.G., U.E. ve
A.İ.B.S., isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR