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Afyonkarahisar'da Polis Tarafından Durdurulan Araçta 4 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Farklı kişiye ait sürücü belgesi ile polisi kandırmak isteyen yabancı uyruklu şahıs ise tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Farklı kişiye ait sürücü belgesi ile polisi kandırmak isteyen yabancı uyruklu şahıs ise tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri şüphe üzerine Uşak-Afyonkarahisar karayolu üzerinden bir aracı durdu. Ekipler tarafından araçta yapılan kontrollerde araç sürücüsü E.E.A., adına düzenlenmiş sürücü belgesi ibraz etmiş ancak sistem üzerinde yapılan kontrollerde gerçek kimliğinin H.E.A., isimli şahıs olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan UYAP sorgulamasında şoförün Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesince 6136 SKM suçundan arandığı tespit edildi. Araç içerisinde bulunan 4 yabancı İfadeleri alınarak sınır dışı edilmek üzere gönderildi. Araç sürücüsü H.E.A., ise hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem yapılarak göçmen kaçakçılığı suçundan mahkemeye sevk edildi. Şahıs ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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