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Afyonkarahisar'da Polis Operasyonu: 38 Bin 500 Makaron ve 38 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda polis, bir işyerinde 38 bin 500 adet dolu ve boş makaron ile 38 kilogram tütün ele geçirdi. Olayla ilgili M.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda 38 bin 500 adet dolu ve boş makaron ile birlikte 38 kilogram tütün ele geçir ildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler kent merkezindeki bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında aramam yapan ekipler 38 bin 500 adet dolu ve boş makaron ile birlikte 38 kilogram tütün ele geçirdi. Olayın ardından M.Ç., isimli bir şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika Makaron 3-sayfa Hukuk Polis

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