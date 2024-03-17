Afyonkarahisar'da Polis Kontrol Noktasında Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis kontrol noktasında durdurulan ve şüpheli hareketler sergileyen bir yolcunun bavulunda 2 bin 554 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki şahısların kimlik sorgulamalarını yapan ekipler F.E., isimli bir şahsın şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark etti. Ardından şahsın bagajını kontrol eden ekipler 2 bin 554 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Sonrasında gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR