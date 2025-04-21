Afyonkarahisar'da Polis Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu Düzenledi
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri tarafından 42 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 42 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri yanında çok sayıda kutu ile dolaşan bir şahsın durumundan şüphelenerek şahsı durdurdu. Ardından kutuların içerisine bakan ekipler 42 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Olayın ardından ismi açıklanmayan şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa