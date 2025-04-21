Afyonkarahisar'da Polis Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu Düzenledi

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 42 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri yanında çok sayıda kutu ile dolaşan bir şahsın durumundan şüphelenerek şahsı durdurdu. Ardından kutuların içerisine bakan ekipler 42 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Olayın ardından ismi açıklanmayan şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR