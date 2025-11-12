Afyonkarahisar'da Polis Denetimlerinde 31 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da son 1 hafta içerisinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 10 bin 72 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, sorgulama sonrası çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 3-10 Kasım tarihleri arasında kent merkezinde denetimler yapıldığı ifade edildi. Denetimlerler ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise "10 bin 72 şahıs, 2 bin 167 aracın sorgusu yapılmıştır. Sorgulamada hapis cezası bulunan 21 şahıs ve ifadesinin alınmasına yönelik 10 şahıs olmak üzere aranması bulunan toplam 31 şahıs yakalanmıştır. Denetimlerde ayrıca 3'ü kurusıkı 7 tabanca, 4 tüfek ve maksat dışı taşınıldığı belirlenen 39 bıçak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen bıçaklarla ilgili 39 şahsa 115 bin 167 TL idari para cezası kesilmiştir.

Denetimlerde ayrıca 12 adet uyuşturucu yap, yaklaşık 15 gram uyuşturucu maddeler ve 3 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR