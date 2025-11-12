Haberler

Afyonkarahisar'da Polis Denetimlerinde 31 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da son bir haftada gerçekleştirilen polis denetimlerinde 10 bin 72 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Sorgulama sonucunda aranan 31 kişi yakalanırken, çeşitli silah ve uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da son 1 hafta içerisinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 10 bin 72 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, sorgulama sonrası çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 3-10 Kasım tarihleri arasında kent merkezinde denetimler yapıldığı ifade edildi. Denetimlerler ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise "10 bin 72 şahıs, 2 bin 167 aracın sorgusu yapılmıştır. Sorgulamada hapis cezası bulunan 21 şahıs ve ifadesinin alınmasına yönelik 10 şahıs olmak üzere aranması bulunan toplam 31 şahıs yakalanmıştır. Denetimlerde ayrıca 3'ü kurusıkı 7 tabanca, 4 tüfek ve maksat dışı taşınıldığı belirlenen 39 bıçak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen bıçaklarla ilgili 39 şahsa 115 bin 167 TL idari para cezası kesilmiştir.

Denetimlerde ayrıca 12 adet uyuşturucu yap, yaklaşık 15 gram uyuşturucu maddeler ve 3 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Şehitlerimizin ardından Blok3'ten anlamlı karar
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler

Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası başlatıldı

ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.