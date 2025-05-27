Afyonkarahisar'da Polis Denetimleri: 68 Şahıs Cezalandırıldı

Afyonkarahisar'da Polis Denetimleri: 68 Şahıs Cezalandırıldı
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Afyonkarahisar'da yapılan denetimlerde 7 bin 860 şahıs ve 2 bin 44 aracın sorgusu yapıldı. 68 şahsa ve 39 araca para cezası uygulanırken, ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 860 şahıs ve 2 bin 44 aracın sorgusu yapılırken, 68 şahsa ve 39 araca idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent genelinde 19- 25 Mayıs 2025 tarihleri arasında denetim yapıldı. Denetimlerin ardından yapılan açıklamada ise "Denetimlerde hapis cezası bulunan 14 şahıs, ifadesinin alınmasına yönelik 12 şahıs olmak üzere aranması bulunan toplam 26 şahıs yakalanmıştır. 7 bin 860 şahıs ve 2 bin 44 aracın sorgusu yapılırken, denetimlerde 7 ruhsatsız silah ile değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Toplamda 68 şahsa ve 39 araca idari para cezası uygulanmıştır. Ele geçirilen 23 adet kesici ve delici alet (bıçak) ile ilgili olarak 23 şahsa idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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