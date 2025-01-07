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Afyonkarahisar'da Polis Denetimleri: 14 Aranan Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da Polis Denetimleri: 14 Aranan Kişi Yakalandı
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Afyonkarahisar'da son 1 haftada gerçekleştirilen polis denetimlerinde 10 bine yakın kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 14 aranan şahıs yakalanırken, çeşitli suç unsurları ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da son 1 haftada polis tarafından gerçekleştirilen denetimde 10 bine yakın kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, denetimler sonrasında çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 30 Aralık 2024- 5 Ocak tarihleri arasında denetimler yapıldı. Denetimlerde kentin farklı noktalarında yapıldı. Denetimler sonrası kurumdan yapılan yazılı açıklamada "9 bin 104 şahıs sorgusu, 2.358 araç sorgusu yapılmış ve 129 iş yeri denetlenmiştir. Sorgular neticesinde 14 aranan şahıs yakalandı. 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 5 tüfek, 35 bıçak ve 15 fişek, 5,8 gr uyuşturucu madde, 17,5 gr uyuşturucu madde, 9 gr uyuşturucu madde, 12 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve 35 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçen 35 adet kesici ve delici alet(bıçak) ile ilgili olarak 35 şahsa toplam 71 bin 820 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Yapılan çalışmalar neticesinde il merkezinde 1 'Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama' olayı ile ilgili olarak toplam 1 şüpheli yakalanarak idari işlem uygulanmış, 1 ikametin kapatılmasına yönelik işlemler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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