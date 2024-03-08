Afyonkarahisar'da Polis Aramada Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

Afyonkarahisar'da polis durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 10,25 gram uyuşturucu madde ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Porsama Kavşağında yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 10,25 gram uyuşturucu madde ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay sonrası araçta bulunan Ş.B. ve M.C., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emiyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR