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Afyonkarahisar'da Polis Aramada 430 İçimlik Peçeteye Emdirilmiş Bonzai Ele Geçirdi

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Afyonkarahisar'da polis, durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 430 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 430 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Ardından araçta bulunan ve ismi açıklanmayan şahsın üst aramasını yapan ekipler 430 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai isimli uyuşturucu ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlar Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis

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