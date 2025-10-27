Afyonkarahisar'da Peçeteye Emdirilmiş Uyuşturucu ile Yakalanan İki Kişi Tutuklandı
Dinar ilçesinde polisin rutin kontrolü sırasında peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddelerle yakalanan iki kişi tutuklandı. Olayla ilgili detaylar öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesinde polis tarafından yapılan trafik ve yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan T.T. ve H.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa