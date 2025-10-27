Haberler

Afyonkarahisar'da Peçeteye Emdirilmiş Uyuşturucu ile Yakalanan İki Kişi Tutuklandı

Dinar ilçesinde polisin rutin kontrolü sırasında peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddelerle yakalanan iki kişi tutuklandı. Olayla ilgili detaylar öğrenildi.

Afyonkarahisar'da peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddeler ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesinde polis tarafından yapılan trafik ve yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan T.T. ve H.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
