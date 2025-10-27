Afyonkarahisar'da Peçeteye Emdirilmiş Uyuşturucu ile Yakalanan İki Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddeler ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesinde polis tarafından yapılan trafik ve yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan T.T. ve H.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR