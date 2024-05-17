Afyonkarahisar'da Peçeteye Emdirilmiş Bonzai İle Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından üstlerinde 5 adet peçeteye emdirilmiş bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçe merkezinde şüphe üzerine 2 şahsı durdurarak kimlik sorgulaması ile üst araması yaptı. İsimleri U.B. ve M.B., olan şahıslar üstlerinden 5 adet peçeteye emdirilmiş bonzai isimli uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR