Afyonkarahisar'da Peçetelere Gizlenmiş Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da durdurulan bir araçta 140 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçla uyuşturucu taşınacağı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler söz konusu aracı kent girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 140 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 6,05 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından A.Y., M.Ç. ve R.K., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR