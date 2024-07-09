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Afyonkarahisar'da Peçetelere Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 12 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslardan biri tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramamada 12 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şahıslardan biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile Sinanpaşa İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından takibe alanın Y.Ö., isimli şahsın kullandığı araç durduruldu. Ardından araçta aramam yapan ekipler 12 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 6 bin 740 TL para ve

5 adet cep telefonu ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan Y.Ö. ve I.V., isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan I.V. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tutuklama Adliye Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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