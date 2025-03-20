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Afyonkarahisar'da Otopark İşletmecisi Uyuşturucu ve Silahlarla Yakalandı

Afyonkarahisar'da Otopark İşletmecisi Uyuşturucu ve Silahlarla Yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma, otopark işletmecisi A.L.'nin evinde ve otoparkında yaptığı baskında uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tüfekler ele geçirdi. A.L. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda otopark işletmecisi şahıs uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tüfeklerle yakalandı.

Olay, kent merkezine bağlı Beyazıt mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otopark işletmeciliği yaptığı belirtilen A.L., isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler şahsın ev ve otoparkında bulunan ofise baskın düzenledi. Baskın da arama yapan ekipler 6 gram esrar, bir adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tüfek ve 45 mermi ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan A.L.'ye ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan 13 bin 62 TL para cezası kesildi. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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