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Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen kaza sonucu otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö., yönetimindeki 03 AT 069 plakalı otomobil kavşakta S.K.'nın kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücü ile yanında bulunan İ.Ş., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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